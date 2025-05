Qué pasó en el accidente de avión en San Diego que dejó varios muertos y cómo se desarrollaron los hechos

La agencia musical Sound Talent Group informó que tres de sus empleados, incluyendo a David Shapiro, uno de sus cofundadores, murieron en el accidente, según informó Associated Press el jueves. La agencia no identificó a los otros dos empleados fallecidos. CNN contactó a Sound Talent Group para obtener más información al respecto, pero aún no ha obtenido respuesta.

