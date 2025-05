Macario Martínez, el músico al que la fama encontró entre escobas y atardeceres

Tras el video que lo volvió famoso internacionalmente, Macario no ha cambiado la casa del árbol, el hogar que Emma, uno de sus mejores amigos, convirtió en estudio y desde donde mezcló el sonido de una jarana (instrumento tradicional del estado de Veracruz) con el crujido de los pisos de madera para hacer una canción para la nueva temporada de “The Last of Us”, una serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey producida por HBO ―que comparte empresa matriz con CNN.

Aunque su gran oportunidad llegó gracias a redes sociales, Martínez no se rige por las tendencias del algoritmo y, con una personalidad que podría parecer atípica para su generación, su impulso es la necesidad de expresarse sin filtros. “A lo mejor mis canciones han llegado a conectar con eso que pensaba en un principio que era algo que solo me pasaba a mí o que solo yo pensaba en eso, pero no, somos muchas personas las que estamos pensando y extrañando cosas y soñando con cosas. Y creo que esa fue la clave”, dice a CNN el joven cantante.

