Resumen del juicio de “Diddy”: Kid Cudi afirma que incendiaron su Porsche después de que Combs supiera que salía con Ventura

“La razón principal por la que dejé mi trabajo como asistente del Sr. Combs fue que no me sentía cómodo ni me sentía identificado con el comportamiento físico que había estado ocurriendo, del que había visto fragmentos durante un par de meses”, dijo el jueves.

