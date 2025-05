Ignacio Zuleta: El votante “eligió una nueva marca pero no un nuevo partido, es una marca, son los mismos dirigentes”

Sobre la elección de Leandro Santoro, afirmó que “está en la gama de lo que suele sacar el peronismo en el distrito, logro unificar todas sus tribus, representar al peronismo y por eso mantuvo su marca, pero no va ni para adelante ni para atrás, no deja de ser importante en política. No hubo cambio de camisetas en el peronismo” .

Sobre la escasa participación en las elecciones, Ignacio Puzeiro aseguró que “la asistencia al voto en el mundo y en Argentina ha ido mermando históricamente y depende de la gravedad política y del nivel de confrontación. En Argentina no hay un debate ideológico profundo. En el ‘23 había cinco candidatos presidenciales y cuatro pensaban igual. Acá no se discuten ideas o ideologías si no que se discuten marcas partidarias y cuestiones triviales . La dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) eran macristas del PRO, el propio gabinete está representado por funcionarios del gobiernos de Cambiemos ”.

Profundizó que “tiene que ver con una crisis de liderazgo de Mauricio Macri, es el conductor que ha reiterado que quiere alejase de la política y que ha hecho una transferencia a la figura de Javier Milei, que él expreso que es el que mejor expresaba sus ideas. Es un cambio de camiseta. No es nunca cambio sustancial, es la misma gente que piensa las mismas cosas. No es una nueva fuerza política que ocupa el lugar. No debe esperarse nada sustancialmente distinto en la ciudad de Buenos Aires” .

