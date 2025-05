El Gobierno de Trump busca cumplir sus deportaciones masivas: ¿viola el debido proceso para lograrlo?

En una entrevista en el programa “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Trump dijo que no sabe si respetará la Constitución, aunque tres meses atrás juró hacerlo. Y cuando se le preguntó si los ciudadanos y los no ciudadanos merecen el derecho al debido proceso, respondió: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.