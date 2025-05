Ganar la atención de Trump es el nuevo frente en la guerra entre Rusia y Ucrania

No se equivoquen, la verdadera batalla en la guerra de Ucrania en este momento no está en los cielos de Kyiv o Dnipro, donde los ataques con aviones no tripulados rusos se han intensificado dramáticamente en los últimos días.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.