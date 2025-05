Los ucranianos que huyeron de la guerra y las comunidades estadounidenses que los acogieron temen ser desarraigados por Trump

“Siempre me preguntaba lo mismo: ‘Papá, ¿dónde está nuestra casa?’. Cuando no puedo responder a esta pregunta, ni siquiera puedo explicar cómo me siento”, le dijo a CNN. “Hace un par de meses, empezó a llamar hogar a este lugar donde vivimos”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.