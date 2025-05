Federico Winokur: “Que la Izquierda esté dividida es responsabilidad del FIT”

“Nací acá y me encanta. La quiero mucho, pero no le encuentro nada progresivo al PRO. Me encantaría decir que se hizo algo bien”, indicó, y remarcó: “Lo que menos me gusta es el trato con la educación. Hubo un recorte enorme y le echan la culpa a los docentes de todo. Es un populismo de derecha”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.