Silvia Lospennato: “Duele ver a Rodríguez Larreta como opositor y funcionar como krichnerista, con crítica y sin propuesta”

Y consultada sobre la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, concluyó que “son decisiones personales. Las elecciones no definen la pertenencia partidaria. Nosotros no tenemos que actuar antikirchnerismo porque tenemos una historia. Esta ciudad de Buenos Aires no es la misma que antes del PRO” .

En CNN Primera Mañana, se refirió también al proyecto de Ficha Limpia (del que es una de las autoras) que se trata hoy en el Senado y afirmó que “puede ser un día bisagra en la historia. La política debe responder con un mensaje claro que no quiere corruptos, sino se escucha será un mensaje contrario, que la política no quiere depurarse. El que no vota Ficha Limpia le da impunidad a Cristina Fernández y a todos los corruptos” .

