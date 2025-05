Disney anuncia desarrollo de parque temático en Abu Dhabi, su primer resort nuevo en 15 años

Los negocios de streaming de entretenimiento de la compañía tuvieron un sólido desempeño, generando US$ 10.7 mil millones en ingresos y US$ 1.3 mil millones en ingresos operativos. Si bien Disney+ perdió 700.000 suscriptores durante el primer trimestre de 2025, la plataforma de streaming recuperó esa cifra y más en el segundo trimestre, sumando 1,4 millones de suscriptores, lo que elevó la plataforma a 126 millones. Hulu, por su parte, sumó 1,3 millones de suscriptores, un aumento del 3 %. Los ingresos operativos directos al consumidor de la compañía también aumentaron, alcanzando los US $ 336 millones, frente a los US$ 47 millones del año anterior.

