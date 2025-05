De veterano condecorado a recluso sin patria: la lucha de un excombatiente por no ser deportado de EE.UU.

“Solo quiero ser libre. No quiero que me envíen a un país y que ese país me meta en la cárcel y se olvide de mí. Sería lo peor que me podría pasar. Sinceramente, no sé cómo lidiaría con eso. Probablemente preferiría estar muerto”, concluyó Barco.

“Eso demuestra que, incluso en estos centros de atención, no tienen ni idea de lo que está pasando. No hay organización, no hay un sistema de procesamiento que pueda rastrear lo que está pasando. Solo hay cuerpos y números de casos”, dijo García James.

“Ahora soy básicamente un hombre sin país. Es frustrante, y de alguna manera me he vuelto insensible. (…) He llegado al punto en que ya ni siquiera me indigno. Simplemente me deprimo”, le expresó Barco a García James con tristeza.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.