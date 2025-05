Trump actúa como si fuera su elección obedecer o no la Constitución

Al preguntársele si usaría la fuerza para llevar a cabo sus planes expansionistas en Groenlandia, Trump declaró a la NBC : «No lo descarto. No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. No, ahí no. Necesitamos Groenlandia con urgencia».

Estas preocupaciones no se disiparán con una respuesta inusual en su entrevista con la NBC. “Perdimos entre 5 y 6 mil millones de dólares al día con Biden. Entre 5 y 6 mil millones”, le dijo a Kristen Welker, y luego explicó su arancel del 145 % a China: “Básicamente, hemos cortado las relaciones comerciales al imponer un arancel tan alto. Y no hay problema. Hemos decidido dejarlo de golpe. Eso significa que no estamos perdiendo”. En otras palabras, Trump ha reducido el déficit comercial con China al detener el comercio por completo, una opción catastrófica que podría dejar una profunda huella en la economía estadounidense.

En una entrevista con “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC que se emitió íntegramente este domingo, Trump dijo, por ejemplo, “ No sé” cuando se le preguntó si necesita respetar la Constitución, tres meses después de haber jurado hacerlo.

