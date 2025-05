Qué implica la presentación del primer cargo por terrorismo en EE.UU. contra un presunto miembro del Tren de Aragua

El abogado de inmigración Jaime Barrón señaló que el cargo de terrorismo no necesariamente reduce las garantías legales, pero advirtió que puede limitar el debido proceso, como impedir el acceso a un abogado o facilitar una deportación sin tener una audiencia con un juez de inmigración, esquivando algunos derechos constitucionales. “Esperemos que haya un balance entre buscar a terroristas y no a un inmigrante indocumentado. Tenemos que asegurar que busquen realmente a personas que caen en la denominación de terrorismo, y no recaiga en personas con una multa de tránsito”, apuntó a CNN.

