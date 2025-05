La Casa Blanca considera los cambios recientes de Harvard como “positivos”, pero afirma que se necesita hacer más

“Les retiramos las subvenciones porque Harvard no nos responde sobre la actividad delictiva de sus estudiantes, y hasta que no nos entreguen esa lista, no recibirán más subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional”, declaró Gabbard durante una reunión de gabinete este miércoles por la tarde.

“Lo que estamos viendo no es suficiente, y de hecho, probablemente habrá recortes adicionales de fondos. Por lo tanto, no estamos hablando de qué es, ya saben, abrir el grifo de nuevo. No. El grifo está cerrado. De hecho, se está cerrando aún más”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN al ser preguntado sobre las recientes acciones de Harvard.

