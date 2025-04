“Crimigración”: cómo Trump estaría “ilegalizando” a inmigrantes para justificar sus planes de deportación masiva

“Que ellos no digan incluso indocumentado no es nada más de léxico, no es nada más de un prurito de cómo se menciona, sino tiene una connotación de asociarlo a lo criminal y por tanto, pues tener la razón en el sentido de que, ojo, cualquiera lo es”, dice Calderón.

“La Administración de Biden se aprovechó de la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros entraran ilegalmente en Estados Unidos”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el lanzamiento de una nueva aplicación que invita a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, advirtió Noem , “los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”.

