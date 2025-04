Gobierno de Trump etiquetó, sin pruebas, a estudiantes de criminales

Carilli comenzó: “Fue admitido legalmente en Estados Unidos”… antes de que Reyes interrumpiera: “No, no, Sr. Carilli, hay una respuesta de sí o no aquí. No estamos… esto no es el visado de Schrodinger. O está aquí legalmente o no está aquí legalmente. Si no puede responder a la pregunta, tiene que explicarme por qué no puede responder a esa pregunta”.

“La primera pregunta en este caso es cuál es la importancia práctica de dar de baja a alguien”, dijo Reyes a Joseph Carilli de la División Civil del Departamento de Justicia durante la audiencia del 16 de abril. “Y si no lo sabe, todos vamos a esperar aquí mientras llama a alguien y lo averigua, porque no me va a tomar el pelo diciéndome que no está preparado para responder a la pregunta clave de este caso”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.