El Gobierno de Trump se vio obligado a revelar su operación para cancelar los registros migratorios de miles de estudiantes

El Departamento de Justicia insistió previamente en que cancelar un registro SEVIS por sí solo no pone a un estudiante internacional fuera de estatus legal. No obstante, debido a que la cancelación generó avisos de pánico de las escuelas a los estudiantes, instruyéndoles que no asistieran a clases ni trabajaran en sus empleos en el campus, esos estudiantes no cumplían con las obligaciones de sus visas. Esto parece tener el efecto de poner a los estudiantes fuera de estatus legal y hacerlos sujetos a deportación. Además, un sitio web del Departamento de Seguridad Nacional para estudiantes internacionales decía que la terminación de sus registros SEVIS significaba que necesitaban salir del país de inmediato o solicitar la reinstauración de su estatus.

