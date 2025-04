Déficit comercial de EE.UU. alcanzó récord en marzo, mientras empresas acopiaban bienes antes de los aranceles

El déficit comercial de Estados Unidos, mientras tanto, empeoró en los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, según datos del Gobierno. En enero, el déficit comercial se disparó un 34 %, hasta US$ 130.600 millones, el mayor registrado desde 1994. El déficit se redujo a US$ 122.700 millones en febrero, según los últimos datos, pero sigue siendo el segundo mayor déficit comercial de la historia. Y luego trepó en marzo a un nuevo récord no visto desde la pandemia.

