Tuvieron un romance adolescente de verano. 26 años después, se reencontraron

“Pero después de que Dean murió, dije: ‘No le tengo miedo a nada, porque siento que he pasado por lo peor posible’”, recuerda Kerri. “Si esto no funciona, entonces no funciona”.

Dirk no le mencionó nada de esto a Kerri en sus correos electrónicos. No quería que pareciera que estaba tratando de eclipsar la importancia de la pérdida de Kerri. Y no tenía ninguna intención específica cuando volvió a ponerse en contacto. Solo había estado tratando de reconectar con viejos amigos a raíz de la ruptura de su matrimonio. Sabía que a su padre le encantaría ver a Kerri, y que era fácil para ellos llegar a Irlanda desde su casa en Inglaterra.

“Entonces mi tía sugirió un viaje a Irlanda con ella para ‘escapar’”, dice Kerri. “Casi al mismo tiempo, Dirk me envió un correo electrónico para ver cómo estaba. Le conté de mis próximos planes para Irlanda y me preguntó si él y su padre podían reunirse con nosotras allá. No nos habíamos visto en 17 años”.

