Paula Oliveto: “Los partidos que mantienen la coherencia son los que se mantienen en pie”

“Valoro la experiencia en Juntos por el Cambio, pero veo compañeros mendigar cargos o pertenencia a un gobierno. No se usa el voto de la gente para ver cómo te posicionás bien. No se puede cambiar de posición según quién está en el poder”, planteó. Y agregó: “El PRO implosionó en tres y el peronismo implosionó y está viendo cómo se rearma. La Ciudad de Buenos Aires para esta elección parece una interna abierta de los partidos. No parece una elección en la que se discuta cómo vamos a resolver los problemas de la gente, es para ver cómo arman mejor la lista de octubre”.

La diputada cuestionó la desconexión de la política con la ciudadanía: “Cuando en una democracia no se discuten los problemas de la gente a la que representás, te pasa lo que pasó en Santa Fe. Es un síntoma que el 50% no haya ido a votar, porque quiere decir que la discusión pública y nosotros como dirigentes políticos no estamos representando, y eso es lo más peligroso del proceso que estamos viviendo”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.