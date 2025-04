ICE daría a inmigrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros 12 horas para que digan si planean impugnar la deportación

“Si el extranjero expresa la intención de presentar una petición de habeas, se le da un tiempo razonable, y no menos de 24 horas, para presentar realmente esa petición. Si el extranjero no presenta dicha petición dentro de 24 horas, entonces ICE puede proceder con la deportación, aunque tal deportación puede no ocurrir realmente durante muchas más horas o días, brindando al extranjero tiempo adicional para presentar la petición”, señala la declaración.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.