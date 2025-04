El Inter Miami visita a los Whitecaps para jugar un partido clave en la historia del equipo, según Mascherano

Mascherano en la previa aseguró que no estaba enterado de una supuesta lesión de Lionel Messi y ante la eterna pregunta por la alineación no develó la disponibilidad de los jugadores porque es algo que no acostumbra a hacer. “Mañana veremos” dijo el entrenador en el día previo al partido.

