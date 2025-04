Ignacio Bergoglio: “La misión del papa Francisco era mucho más grande que la misión de Jorge Bergoglio”

Sobre la despedida del papa Francisco, explicó que decidieron no viajar: “Independientemente de si había una posibilidad económica o no de viajar, me parece que lo mejor es quedarnos acá, acompañar”. Y aclaró un malentendido respecto a supuestas ayudas para viajar: “Insto a aquellos que me han estado contactando por un malentendido, de una persona que planteó que no podía viajar y se le ha ayudado a viajar. La mejor forma de honrar al Santo Padre, si quieren hacer una donación, es que no nos la hagan a nosotros. Si hubiéramos tenido la decisión de ir, podríamos haber evaluado los medios para hacerlo. Pero, si quieren honrarlo, que donen ese dinero a una obra de caridad”.

