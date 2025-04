¿Define la Copa del Rey la continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid?

“Muchas veces me han preguntado esto (sobre su relación estrecha con los jugadores). Yo intento manejar la relación por cómo soy. Esta temporada me he enfadado muchas veces, pero eso no quiere decir mano dura. La clave es tener respeto y ser respetado y aquí ha pasado. Repito, hay que tener al futbolista cómo es en la vida. Nadie ha tenido relación conmigo con mano derecha: mi padre, entrenadores, profesor… Otras veces me decían que hay que usar el látigo. Yo no soy capaz, ficha a otro entrenador. Para mí, esa no es la manera”, aseguró Ancelotti antes de jugar contra Getafe.

