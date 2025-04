Migrantes “muertos” y teorías conspirativas: la ofensiva de Trump desde el Seguro Social

Musk tampoco ha proporcionado evidencia de que los demócratas estén atrayendo a los indocumentados al país para conseguir votos. Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales. Por tanto, los inmigrantes indocumentados no pueden hacerlo. Además, no se ha llegado a un acuerdo bipartidista que proporcione a los inmigrantes indocumentados un camino hacia la ciudadanía y los esfuerzos que se han hecho hasta el momento no han conseguido apoyo suficiente.

