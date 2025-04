“El secreto más desconocido”: el sorprendente impacto económico de los latinos en EE.UU.

El reporte agrega que el salario de los latinos creció en un 61,5 por ciento, en comparación al 21,4 de los no latinos. Un fenómeno que contribuyó al poder adquisitivo de los latinos en 2023. El cual también alcanzó cifras importantes. Por ejemplo: llegó a los US$ 2,7 billones, superando en un 5% a la economía de Texas, que fue de US$ 2,58 billones. Y no solo eso, también estuvo en un 25% arriba de la Economía de Nueva York, que en 2023, sumó US$ 2,17 billones.

