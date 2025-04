En la costa de la cocaína de Ecuador, con un pescador que se volvió contrabandista

Ella dice que la desesperación económica, no la ambición, es lo que los impulsa. “No son narcotraficantes,” repite. “Desafortunadamente, lo hacen por la situación económica del país, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos manera de subsistir”.

Muchos no saben dónde están sus familiares detenidos o incluso si están vivos. “Nuestros pescadores no son narcotraficantes”, dice Bermello. “Son mulas del tráfico de drogas. Desafortunadamente, se les ofrece una cantidad de dinero que es tan grande para ellos… pero a veces no cobran nada de ese dinero porque terminan en prisión y dejan a sus familias a la deriva y a sus hijos huérfanos”.

Ella dirige una pequeña iglesia evangélica y le suplica que no vaya. “‘No te involucres en eso’, me dice. Pero yo le digo, ‘Mamá, ya no puedes limpiar… yo soy quien necesita cuidarte’”, dice.

Si este fuera su último viaje, dice que tendría docenas de sacos negros de cocaína —que valdrían unos US$ 500.000 en Ecuador pero hasta US$ 5 millones en las calles de EE.UU., dice— ocultos bajo los falsos fondos de lanchas rápidas “embarazadas” que él y otros tres impulsan a través del Pacífico. “Salimos de aquí para llegar a un punto allá en México, donde hay un barco esperándonos. No entramos a un puerto”, explica. Una vez que se hace la entrega, regresan a Ecuador, esta vez con una carga de pescado como fachada. “Si regreso sin nada”, dice, “la gente se dará cuenta rápidamente de que uno está involucrado en algo que no es bueno”.

