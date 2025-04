Quién es el sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida

No está claro si la madre biológica del sospechoso ha tenido contacto con él en la última década, y no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero justo después del tiroteo, publicó en Facebook quejándose de que el padre de su hijo no había respondido cuando escribió “para preguntar si todo está bien con mi hijo, que estudia en la Universidad Estatal de Florida”.

“Estas personas suelen ser bastante entretenidas, generalmente no por buenas razones”, declaró Ikner, quien fue descrito como estudiante de Ciencias Políticas. “Creo que es un poco tarde, él (Trump) ya va a tomar posesión el 20 de enero y no hay mucho que se pueda hacer a menos que uno se rebele abiertamente, y no creo que nadie quiera eso”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.