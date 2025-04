¿Puede Trump despedir a Jerome Powell? La Corte Suprema podría ofrecer pronto algunas pistas

Los presidentes de ambos partidos han adoptado durante mucho tiempo una postura de no intervención con el banco central, y la ley federal exige que los siete gobernadores del sistema solo puedan ser despedidos por causa justificada, no por desacuerdos políticos. Debilitar la independencia de la Fed no solo inquietaría a los inversores, que ya están preocupados por los aranceles de Trump, sino que podría destruir la credibilidad del banco central, la cual necesita para combatir la inflación. Esto es tan importante como siempre, debido a que los economistas prevén que los aranceles causen un aumento de precios. Los países con bancos centrales independientes generalmente tienen una inflación más baja.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.