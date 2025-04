Mientras exalta a un líder autoritario, Trump ejerce su poder sobre la ley, las universidades y los medios de comunicación

“Me gustaría ir un paso más allá; quiero decir… no sé cuáles son las leyes. Siempre tenemos que obedecer las leyes”, dijo Trump, mirando a la secretaria de Justicia Pam Bondi, sentada en un sofá de la Casa Blanca. “Pero también tenemos delincuentes locales que empujan a la gente al metro, que golpean a ancianas en la nuca con un bate de béisbol cuando no miran, que son auténticos monstruos. Me gustaría incluirlos en el grupo de personas para sacarlos del país”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.