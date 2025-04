Carolina Losada: “Va a ser moderna, va a ser con ficha limpia dentro de la Constitución”

Con respecto a la nueva constitución provincial señaló: “ Mirá, a mí me parece que Santa Fe tiene una constitución muy antigua y de 63 años, vos pensás que no había internet, no había nada de la vida actual y de la política actual podría haberse reflejado en la constitución que tenemos , y lo que cambia, por ejemplo, son cuestiones muy importantes en donde yo hice mucho hincapié, que es ficha limpia, ficha limpia con rango constitucional”, agregó.

Sobre las declaraciones de AmaliaGranata dijo: “Está faltando la verdad, o sea, realmente si hubiera sido cierto, ella para comprobar lo que está diciendo, que era algo grave, debería haber traído, no sé, un recibo de sueldo, hay un montón de cosas que se pueden conseguir fácilmente, y no, no es cierto, no es cierto eso”, dijo.

