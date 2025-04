¿Qué es el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos y por qué es un factor en la guerra arancelaria?

“México ha tenido siempre la voluntad para cumplir, pero no la seriedad para cumplir. Y la seriedad viene desde el punto vista de la administración y de la gestión interna de los recursos hídricos a nivel doméstico, que es un problema de antaño, no es un problema de la frontera, no es un problema de la cuenca, es un problema general del país”, afirmó Sánchez.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.