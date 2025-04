Trump está esperando que Xi llame, pero los chinos lo ven de manera diferente

“Eso no sucedió, al menos no en la llamada, o al menos tal vez su intérprete no quiso interpretarlo de esa manera”, dijo Rubio sobre la afirmación china de que se le advirtió a Rubio que no se extralimitara.

China ha estado intentando establecer un canal alternativo, como el que tenía con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, pero hasta ahora ese esfuerzo no ha tenido éxito. La objeción de EE.UU., según los funcionarios: el Gobierno de Trump se ha opuesto a que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, actúe como interlocutor, sugiriendo que Wang no está lo suficientemente cerca del círculo íntimo de Xi y no se le puede confiar.

