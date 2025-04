Nejamkis: “La elección legislativa tiene un significado más profundo de lo que parece”

“Eso hace que el gobierno no tenga la misma capacidad para controlar la agenda pública que tenía el año pasado. Para decirlo en lenguaje libertario: el año pasado el presidente los domó a todos. Bueno, este año no. Todavía no domó”, resumió.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.