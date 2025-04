CNN verifica: Trump afirma falsamente que Europa no compra nada de EE.UU. y exagera el déficit comercial con China

Dijo el domingo: “No se llevan nuestros coches. No se llevan nuestros productos alimenticios. No se llevan nada. Y nosotros nos llevamos sus coches: Mercedes, Volkswagen, BMW. Ya saben, nos llevamos sus millones de coches. No se llevan ningún coche. No se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan nada”.

Como hemos señalado en verificaciones de datos anteriores, estas cifras no son del todo exactas. De hecho, las estadísticas federales oficiales muestran que el déficit comercial con China en 2024 en bienes y servicios fue de aproximadamente US$ 263.000 millones. Incluso si se excluye el comercio de servicios, en el que Estados Unidos destaca y se considera únicamente el comercio de bienes, el déficit con China en 2024 fue de aproximadamente US$ 295.000 millones.

