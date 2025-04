Una pareja desapareció tras reunirse con amigos en un bar. Décadas después, el misterio no ha hecho más que profundizarse

Les dije: “Con el debido respeto, no conozco a su hijo. No sé nada de su hijo. No sé quiénes eran sus amigos. No sé qué hacía”, afirma.

“2005 no es 2025. No teníamos los iPhone (en aquel entonces). No teníamos cámaras de seguridad digitales en todas partes… Nada de eso existía, así que realmente no había mucha evidencia en video para ver y saber qué ruta estaban tomando”, afirma.

A principios de la década de 2000, la tecnología no era tan avanzada como la de hoy, lo que limitaba la investigación. Y aunque la ciencia forense ha avanzado mucho desde entonces, no ha tenido mucha influencia en este caso porque no hay pruebas físicas, afirma Roselli.

Richard era un seguidor acérrimo de Bruce Springsteen y comenzó a ir a conciertos con su padre de niño. Los dos ponían a todo volumen “Born to Run”, cantando a todo pulmón el estribillo —”Tramps like us — baby, we were born to run”— y alzando los puños, según una página web que la familia creó en su honor.

Los investigadores no encontraron evidencia forense después de que la pareja salió del bar, dice el agente especial retirado del FBI Vito Roselli, quien fue el primer investigador principal del caso. La camioneta Dodge no apareció en las cámaras del puente de peaje de la zona, y las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de la pareja no registraron actividad, agrega.

