Cómo una biblia hallada en rancho Izaguirre de Jalisco se convirtió en un indicio para la familia de una joven desaparecida

Meses después de haber levantado la denuncia, la Fiscalía estatal les avisó que la Policía Cibernética encontró que la última llamada y ubicación del teléfono de Merari se registró en la nueva central de Guadalajara. Pero de ahí no hubo más avances. “Ya no supimos nada más, ya no nos dijeron nada hasta que reconocí las cosas en el rancho”, agrega.

“Me comparte una captura de pantalla en donde le ofrecían 6.000 pesos (unos US$ 290) semanales. Para mí fue muy irreal, más que nada porque no había concluido ni siquiera la secundaria”, señala Rubí. “Le dije: ‘Este trabajo es falso, no es posible que te estén ofreciendo esa cantidad de dinero’”, agrega. También le pareció extraño que les ofrecieran clases de defensa personal: “Qué trabajo te va a ofrecer clases de defensa. O sea, ¿cómo para qué?”, se pregunta.

