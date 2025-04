Tras reunión con la activista de extrema derecha Laura Loomer, Trump despide a varios funcionarios

Surgida del ecosistema digital de la derecha radical, ha puesto a prueba regularmente la disposición de las empresas de internet a hacer cumplir sus términos de servicio. En una ocasión se describió a sí misma como una “islamófoba orgullosa” y tuiteó en 2018 que “alguien tiene que crear una versión no islámica de Uber o Lyft porque no quiero apoyar a ningún otro conductor inmigrante islámico”. Finalmente, fue expulsada de Facebook, Instagram y Twitter, ahora conocido como X. (Loomer declaró a CNN el otoño boreal pasado que no es “antimusulmana”).

Trump defendió el despido de personas al hablar con periodistas a bordo del Air Force One el jueves. “Siempre vamos a despedir a gente: gente que no nos cae bien, gente que no creemos que pueda hacer el trabajo, o gente que pueda tener lealtades a alguien más”, declaró Trump. Pero afirmó que Loomer no estuvo involucrada en los despidos del miércoles, calificándola de “una muy buena patriota”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.