El torbellino de Shakira en su gira mundial: la “locura de los estadios” y los artistas invitados que tendrá en sus shows

Has dicho que para la gira en Estados Unidos, estás segura de que te van a acompañar amigos y colegas. Seguro habrá sorpresas y me dirás que no me puedes contar quién va a estar contigo en el escenario, pero dame una lista de esos nombres que en tu casa sueñas con tener en el escenario. Dame tres nombres.

¡Siete años, sí! Siempre me tomo un tiempo largo entre tours. Soy como el cometa Halley, pero más lento porque me toma más de cuatro años para hacer una gira. Para mí es un proceso largo, porque intervengo en todo lo que hago, intento participar en todo y, en cierta forma, controlarlo. Yo tengo que hacer mi propia música, produzco mis propias canciones, toma mucho tiempo hacer eso en el estudio y después armar un álbum, presentarlo al mundo y luego tener que preparar un tour de este tamaño no es sencillo.

