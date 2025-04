¿Debería comprar o arrendar un auto ahora?

Por ejemplo, se espera que los autos de Ford, Chrysler, GM y Honda experimenten aumentos de costos de US$ 4.000 a US$ 10.000, según una estimación de febrero del grupo de expertos Anderson Economic Group, con sede en Michigan. Se espera que los compradores de autos eléctricos paguen al menos US$ 12.000 más por vehículo.

