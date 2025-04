Cory Booker hace historia con el discurso más largo en el Senado de EE.UU. en protesta contra la agenda de Trump

En un momento, alzó la voz, habló conmovido y dijo: “Senador McCain, sé que no aprobaría esto, sé que estaría gritando. He visto lo enojado que puede ponerse John McCain. Lo he visto destrozar a la gente en este hemiciclo, demócratas y republicanos, por hacer la misma estupidez una y otra vez”.

“Desde que llegué al Senado, siempre sentí que una extraña sombra se cernía sobre esta institución: el discurso más largo, todos los problemas que surgieron, todas las causas nobles que la gente llevó a cabo o las cosas que normalmente intentan detener; simplemente me pareció extraño que tuviera ese historial”, declaró Booker a CNN. “Y como alguien que creció con las leyendas del Movimiento por los Derechos Civiles, yo mismo, mis padres y sus amigos, simplemente me parecía incorrecto. Siempre me pareció incorrecto”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.