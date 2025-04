Milei reduce la pobreza, pero luego de un pico al comienzo de su Gobierno

Esa combinación disparó la pobreza al 52,9% en el primer semestre de 2024, tras el índice de 41,7% de pobres que Milei había heredado del mandato del anterior presidente, Alberto Fernández. Más de la mitad de los argentinos no podían comprar una Canasta Básica Alimentaria mensual (hoy en US$ 310 al tipo de cambio oficial) al terminar los primeros seis meses de 2024 y por eso eran considerados pobres, un porcentaje que no se veía en Argentina desde la crisis de principios de este siglo.

