El mensaje de la Casa Blanca a los estadounidenses preocupados por los aranceles: “Confíen en Trump”

“Se siente como si las probabilidades de que esto se apruebe en algún momento durante el verano son extraordinariamente altas”, dijo Hassett, al destacar sus disposiciones de no impuestos sobre la Seguridad Social, no impuestos sobre las propinas y no impuestos sobre las horas extras.

“Estoy realmente, realmente confiado. Me he reunido con el presidente de la Cámara junto con el secretario del Tesoro esta semana. Me he reunido con el líder de la mayoría y un grupo de senadores dos veces esta semana”, dijo, y agregó que la Cámara y el Senado “no están muy lejos en absoluto”.

