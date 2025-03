Especialista inmobiliario destacó que “el mercado está en un periodo de reconvención con buenas expectativas”

Consultado sobre si la compra de viviendas en pozos sigue representando una reserva de valor, el especialista en mercado inmobiliario destacó que “representa una reserva de valor, pero tiene un inconveniente que nunca le sirve a comprar una vivienda a estrenar, que ya está terminada. Es más barata que cuando compras el pozo, por el impacto del tipo de cambio. Y porque cuando se fabricaron esas unidades tenías un costo de 800 dólares el metro a 1.200 o 1.000, y hoy lo tenés entre 1.500 y 2.000. Entonces ese es el (3:59) problema del pozo. Por otro lado los compradores siempre prefieren pagar cuotas en dólares y no en pesos cash porque le tienen un poco de temor. Es un mercado que va funcionando porque no hay crédito, pero que tiene el problema de que no desarrolla más que el consumidor”.

