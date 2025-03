Eclipse solar parcial del 29 de marzo: cuándo, a qué hora y cómo ver desde todo el mundo

Siempre que las gafas de eclipse o los visores solares que uses no estén rotos, rayados ni dañados, no caducan y pueden usarse indefinidamente. Además, no hay límite de tiempo para ver el Sol con ellos puestos.

Las gafas de sol no sustituyen a las gafas de eclipse ni a los visores solares, que son 100.000 veces más oscuros y cumplen con los estándares de seguridad internacionales. Las lentes de las gafas de eclipse solar están hechas de polímero negro, o resina impregnada con partículas de carbono, que bloquea casi toda la luz visible, infrarroja y ultravioleta, según The Planetary Society . Las gafas de sol no bloquean la radiación infrarroja.

Argentina (no será visible en esta zona del mundo, pero puede ser seguido en streaming): inicia a las 5:50 a.m., máximo a las 7:47 a.m. y finaliza a las 9:43 a.m. hora local.​

Colombia : inicia a las 3:50 a.m., máximo a las 5:47 a.m. y finaliza a las 7:43 a.m. hora local.​

México : inicia a las 2:50 a.m., máximo a las 4:47 a.m. y finaliza a las 6:43 a.m. hora local.​

EE.UU. : inicia a las 4:50 a.m., máximo a las 6:47 a.m. y finaliza a las 8:43 a.m. ET.

El punto máximo, cuando la Luna cubra la mayor parte del Sol, ocurrirá a las 6:47 a.m. ET, y finalizará a las 8:43 a.m. ET.

