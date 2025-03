Crece Espacio Iberia con la inauguración de su sede en Argentina

Consultado sobre qué le falta a la Argentina para desarrollar su industria aerocomercial, afirmó “el sector aéreo es un sector que se suele regular bastante bien por sí solo no solemos necesitar que nos regulen los demás porque es un sector tan competitivo con una oferta y una demanda tan estricta que nosotros mismos somos capaces de tomar las decisiones adecuadas para el interés de los viajeros pero sí que es verdad que cuando hay una apertura y una liberación, ayuda. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con el gobierno argentino y con las autoridades aeroportuarias argentinas la posibilidad de poder utilizar el aeropuerto de Aeroparque porque con este acuerdo que tenemos con Aerolíneas nosotros aterrizamos en Ezeiza y la mayoría de los vuelos domésticos de Aerolíneas despegan desde Aeroparque, por lo tanto, para hacer el traslado no es fácil para que esta conectividad de un solo boleto sea más friendly, sea más fácil para el viaje. O sea, llegar directamente a Aeroparque para que puedas hacer la conexión. No haría falta que todos los vuelos también fueran así pero que sí hubiera la posibilidad de utilizar ambos aeropuertos según las conexiones en cada momento pues ese sería uno de los retos que podríamos tener con el gobierno argentino y con las autoridades argentinas en esa materia. Pero ahora mismo la colaboración es muy estrecha la idea de seguir trabajando juntos está ahí de tender puentes y además es que nos lo exigen tanto la sociedad argentina como la española quieren estar unidas, somos hermanos y vamos a seguir trabajando en esa dirección seguro”.

Nuestra apuesta por Argentina es fiel, es leal, es duradera y es para siempre. En ese sentido, no es que nos dé igual ni muchísimo menos cuál sea la situación política, económica y demás de Argentina porque influye a la hora de tomar decisiones estratégicas para la compañía. Pero la apuesta está ahí, la apuesta está ahí que ahora somos con México y con Bogotá la única ciudad del mundo donde Iberia tiene tres vuelos diarios. Traemos a 2.000 personas diarias, a 750.000 personas al año y además de una manera muy distinta a la de otros países porque normalmente se nos asocia con el turismo a las aerolíneas y no es tanto así. En España hay muchos argentinos, muchos colombianos, muchos mexicanos que están viviendo allí permanentemente y traemos tráfico que llamamos VFR, que es Visitors, Friends and Relatives. Tienes un público que va a viajar siempre ida y vuelta porque va a ver a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a personas que trabajan allí y que van al menos una o dos veces al año van a ir fijos. No solo van porque quieren conocer Barcelona, Sevilla, Bariloche o Mendoza sino que van porque tienen a gente a la que ver”.

Sobre la situación de la industria aérea, director Corporativo Iberia afirmó que “ha sido siempre sujeta a mucha volatilidad. Hay una cuestión que mucho de lo que hacemos no depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer bien los deberes que dependen de nosotros pero si hay una guerra en Irak y el combustible se dispara nosotros eso no lo podemos controlar. Si hay unos problemas arancelarios con Donald Trump en Estados Unidos nosotros eso no lo podemos controlar. Si hay una serie de cuestiones geostratégicas o geopolíticas está fuera de nuestro alcance pero sí podemos controlar los costes, sí podemos controlar nuestra estrategia, sí podemos controlar nuestra hoja de ruta. Y en estos momentos el gran reto desde luego que tiene la aviación es el combustible. El combustible sobre todo en Europa se está poniendo una legislación muy rigurosa para intentar utilizar combustible que llamamos SAF, combustible sostenible para intentar que dañemos lo mínimo posible al medio ambiente. Pero la descarbonización de la aviación tiene un problema y es que es carísima. El combustible nuevo vale 4 o 5 veces más que el que se utiliza actualmente y se produce en un volumen muy muy escaso. Ahí está el desafío, tal vez”.

Destacó que “las personas buscan experiencias, no tanto el hecho de desplazarse. Pero entonces no lo sabíamos y dijimos, como no somos capaces por el momento de llevar a los pasajeros al aire, vamos a llevar el avión a tierra. Y aterrizamos el avión en el centro de las ciudades, prácticamente es como una cabina, tienes tus asientos business, turista premium, economy, te dan de comer lo mismo que comes a bordo, tienes como decías el simulador, tienes experiencias muy divertidas, tienes cata de vino, de quesos, de cocidos incluso, tienes la exhibición de los uniformes y tienes una experiencia en tierra que es la misma más o menos que tienes en el aire y haces que la gente siga con esas ganas y deseos de volar y lo hicimos en México, lo hicimos en Bogotá, en Buenos Aires es el tercer país en América Latina, lo haremos a final de año en Sao Paulo y cada año lo hemos hecho también en Madrid y ha sido un éxito”.

Juan Cierco, además, se refirió a Espacio Iberia y explicó que nació “durante la pandemia nos dimos cuenta que nosotros tuvimos el 98% de los aviones en tierra. Evidentemente no podían volar, los únicos vuelos que se hacían eran para repatriar personas que estaban dispersas por el mundo, para ir a buscar mascarillas, medicamentos, de esa manera. Entonces perdimos una conexión diaria con nuestros pasajeros que no supieron o no tenían claro el concepto de si iban a volver a volar o no. Entonces ahora se ha demostrado que volar ha vuelto a ser una prioridad y es una experiencia”.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “se utiliza muchas veces el término histórico para describir un acuerdo y en este caso creo que no estamos exagerando, creo que podemos hablar de un acuerdo histórico, un acuerdo que ya existía entre Iberia y otras aerolíneas en América Latina, en Colombia, en México, en Chile y no existía en Buenos Aires, que fue el primer destino histórico, hace el año que viene 80 años que Iberia volaba a Buenos Aires, el primer destino donde aterrizamos en su día y no habíamos sido capaces todavía de llegar a un acuerdo”.

