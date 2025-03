Marvel prepara importantes regresos de ‘X-Men’ y ‘Avengers’ para ‘Doomsday’

Tras el éxito de “Endgame”, el MCU se ha enfrentado a varios obstáculos y fracasos de taquilla, incluyendo “Eternals” de 2021 y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” en 2023, pero aún así disfrutó de cierto éxito con “Guardians of the Galaxy Vol. 3” y “Deadpool & Wolverine”.

