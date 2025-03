Leandro Rud y su lucha contra el cáncer: “La gente me pide que luche porque no llega la medicación oncológica”

A pesar de que existe un tratamiento reconocido a nivel internacional, en Argentina la aprobación está trabada. “El medicamento está aprobado por la FDA en Estados Unidos y en todo el mundo, pero acá la ANMAT no lo aprueba por burocracia. Es terrible, la gente me dice: ‘Por favor, luchá por nosotros porque no nos llegan los medicamentos oncológicos’. Y es cierto, no llega la medicación”.

Actualmente, Rud continúa en tratamiento y enfrenta nuevas complicaciones de salud. “Me hice un estudio en marzo y me dio mal. Ahora se fue a los huesos, al esófago y al hígado. Estoy como si nada, no sé si me entendés, estoy impecable. Pero hace 15 o 20 días tuve un cólico estomacal y renal, la estoy pasando muy mal porque te doblás del dolor”.

En 2021, su estado de salud empeoró significativamente. “No podía más, ya no podía caminar, me dolían los huesos, me dolían las piernas, estaba hecho pelota. Un amigo mío, que es uno de los capos del Sanatorio Finochietto, me internó. Me hicieron todos los estudios hasta que detectaron cáncer en etapa 4, con metástasis en todo el cuerpo. Cáncer 4 es cuando directamente te dicen que vayas abriendo el cajón”.

El manager detalló que, a pesar de realizarse controles constantemente, los estudios no arrojaban ningún indicio de la enfermedad. “Me hacía estudios todo el tiempo, porque soy un obseso. Me hacía estudios de corazón, de sangre, de esto, de lo otro. Y estaba todo perfecto. Por eso le digo a la gente: si vas al psicólogo y a los seis meses no avanzás, hacete un estudio, porque tal vez tenés otro problema, una enfermedad jodida”.

“No sé cuántos años estuve en el mundo de la moda, pero cerré todo en 2015, gracias a Dios. No me arrepiento de nada”, comenzó relatando Rud. “Me agarró un cáncer oculto en 2014. Me empecé a quedar a pedazos. En 2015 dije: ‘Cierro todo’, porque ya no iba para más, me caía a pedazos, estaba hecho pelota. Y el cáncer recién lo encontraron en 2021”.

