Desafíos y urgencias en la enseñanza de la lectura, la mirada de Victoria Zorraquín

Consultada sobre la formación docente, Zorraquín opinó que “definitivamente nos faltan materiales”. También destacó el impacto negativo de las pantallas en el proceso de aprendizaje y citó estudios que sugieren que los niños deberían reducir su exposición a dispositivos electrónicos. “Hay muchas voces en el mundo que están diciendo que los niños no tienen que estar mirando pantallas, que incluso los adolescentes no deberían tener redes sociales antes de los 16 años, que los celulares no tienen que estar en las escuelas ni en las aulas. Estoy 100% de acuerdo y en el libro muestro las repercusiones que esto está teniendo en los dramas de niños y adolescentes”, afirmó.

En esa línea, mencionó que, según cifras oficiales de hace dos años, “el 50% de los chicos en tercer grado no sabe leer” y que la situación ha empeorado. “Hoy yo no paro de recibir mensajes de docentes de quinto grado con chicos que no saben leer, de docentes de primer año de la secundaria que no saben leer y de docentes universitarios que te dicen que los chicos no pueden leer un párrafo”, expresó.

