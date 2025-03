El Gobierno de Trump pausa el proceso de algunas “green cards”

El decreto citado por el portavoz del DHS es el que lleva por nombre “Protecting the United States from Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats”, que tiene como objetivo impedir la entrada de terroristas o personas que puedan ser una amenaza para la seguridad nacional y pública.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.